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Учения Соединенных Штатов Global Thunder 22 ставят цель проверить готовность ядерного оружия к возможной атаке на Россию. Однако США не стоит так рисковать, потому что в случае удара по РФ они окажутся погребены под обломками собственных ракет, уверен военный эксперт Юрий Кнутов.

Он напомнил, что США не хотят расставаться с концепцией «первого удара». Вашингтон уверен, что так он обеспечивает себе преимущество в возможной ядерной войне. Однако Россия очень быстро отреагирует на такой удар и отправит свои ракеты по Соединенным Штатам.

Кнутов пояснил, что при запуске боезаряда в его двигателе срабатывает так называемый факел, который моментально фиксируется спутниковыми системами. Как только это произойдет, РФ нанесет удар в ответ и США окажутся похоронены под своими же ракетами. Ожидать, пока американские боеголовки долетят до российской территории никто не собирается, подытожил эксперт.

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