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Британский ученый Орен Шерман вместе с коллегами по Кембриджскому университету разработал уникальное гелевое стекло, обладающее невероятными прочностными характеристиками. Оно выдерживает наезд автомобиля весом в 1200 килограммов, а также мгновенно восстанавливает первоначальную форму после такой нагрузки.

Исследователи заявляют, что им удалось совершить невозможное и поясняют, что для создания геля они использовали новый полимерный материал. Он содержит «основные» молекулы, которые имеют бочковидную форму и называются кукурбитурилами, а также «гостевые» – фенил и перфторфенил.

При этом «гостевые» молекулы располагаются внутри «основных» и сшиваются друг с другом, благодаря чему получается подобие сети или решетки.

Ученые также пояснили, что хотя новый гель на 80 процентов состоит из воды, он легко восстанавливается даже после 16-кратного сжатия. Такие свойства позволяют использовать его в создании разнообразных электронных гаджетов, в робототехнике, а также в протезировании и иных отраслях медицины.

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