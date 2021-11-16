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Германия и Франция должны готовиться к войне на Украине сейчас, так как позже на это не будет времени, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в беседе с коллегами Хайко Маасом и Жан-Ив ле Дрианом.

Кулеба также заявил, что в эскалации ситуации на Донбассе виновата исключительно Россия и Париж с Берлином якобы должны сами это видеть. По его словам, если РФ начнет действовать более жестко, уже не останется времени на подготовительные мероприятия и бюрократию. Поэтому Германия и Франция обязаны прямо сейчас заняться подготовкой.

Также глава украинского МИД заявил, что Киев соблюдает все договоренности, предпринимает усилия для мирного урегулирования конфликта на Донбассе, ведет себя ответственно. Но при этом готовится к возможной «российской агрессии» и имеет силы и средства для ее отражения.

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