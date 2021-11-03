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Россия предпринимает действенные меры для противодействия американскому флоту. Именно он долгое время представлял наибольшую угрозу для РФ, но сегодня она отгоняет морские платформы Североатлантического альянса на многие тысячи километров от своих берегов, пояснил политолог Яков Кедми.

Он также отметил, что Москва регулярно модернизирует главный элемент сдерживания США – ядерное оружие. Так, ракета РС-28 «Сармат», которая поступает на вооружение стратегических войск, способна беспрепятственно пройти любые системы ПРО Соединенных Штатов.

Кедми поясняет, что хотя разработан этот боезаряд исключительно для самообороны, в случае агрессии США Россия нанесет ответный удар. Причем он гарантировано достигнет цели благодаря своим уникальным возможностям.

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