Россия готова отвечать на любые провокационные действия США и НАТО в Черном море и обязательно должна делать это точно так же, как Североатлантический альянс, заявил политолог Яков Кедми. Только так можно навсегда отвадить Соединенные Штаты от Черноморского региона.

«Надо реагировать так, как они делают. На слова отвечать словами, на действия — действиями. Надо отвечать так, чтобы неповадно было следующий раз. На словах от НАТО будут новые провокации, на деле же — нет», – пояснил эксперт.

Он также заявил, что США упорно не хотят осознавать те риски, которые они сами создают усилением военного присутствия в Черном море. Они обостряют ситуацию и повышают вероятность начала полномасштабных боевых действий из-за какой-то случайности.

Если Россия будет отвечать НАТО в его же стиле, то в следующий раз США несколько раз подумают, прежде чем затевать новые внеплановые маневры или устраивать провокации.

Напомним, что в настоящий момент в Черном море находятся корабли Mount Whitney и USS Porter, принадлежащие ВМС США. Они проводят военно-морские операции вместе с другими странами Альянса.