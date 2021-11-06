Соединенные Штаты и Украина готовят провокацию в Черном море, заявил военный эксперт Владимир Ераносян. Он пояснил, что под видом военно-морских учений американские корабли и противолодочные вертолеты ВМСУ могут открыть стрельбу.

Кроме того, Киев под соусом учебных операций отправляет диверсионные группы. Однако ему стоит знать, что Россия не намерена терпеть пересечения ранее установленных красных линий.

По словам капитана Ераносяна, эсминец Porter, недавно вошедший в Черное море, будет задействован в качестве вертолетоносца для украинских винтокрылых машин. Вполне вероятно, что Киев попытается воспользоваться ситуацией для организации провокации. Также точно известно, что под видом украинских военнослужащих в маневрах принимают участие бойцы радикальных националистических группировок. Их натаскивают профессиональные инструкторы, чтобы потом выпустить на Донбасс или устроить диверсию на территории РФ.

Эксперт отмечает, что если Киев надумает поднять вертолеты с эсминца и направить их в сторону Крымского моста или границ полуострова, Россия отреагирует мгновенно. И винтокрылая машина, и сам корабль, если он попытается оказывать сопротивление, будут уничтожены в считанные минуты.