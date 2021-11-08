К 2030 году некоторые города могут навсегда затонуть. Об этом заявляет India Times.

Для составления списка специалисты воспользовались сведениями карты, которая была создана сотрудниками климатической организации Climate Central. Согласно этим данным, глобальное потепление приведёт к затоплению Амстердама.

Затем следует город Басра, находящий в Ираке. Он построен на довольно заболоченной местности и спустя несколько лет может быть затоплен, но, возможно, не полностью. Далее указан город Новый Орлеан. От ухода под воду его не спасёт даже система дамб, если не будет предпринято новых более серьёзных мер.

Венеция также может окончательно затонуть. Отмечается, что она уже уходит под воду примерно на два миллиметра ежегодно. Уйти под воду может восточная часть города Хошимин, который располагается во Вьетнаме. Последним в списке указан город Калькутта, находящийся в Индии.

Учёные недавно рассказали, к каким изменениям климата может привести использование ядерного оружия. В частности, было отмечено уменьшение озонового слоя на значительную часть.