Специалисты сразу из нескольких научных центров, которые расположены в США, заявили, что использование ядерного оружия спровоцирует изменение климата.

Как сообщается, сейчас специалисты считают, что атака с использованием ядерного оружия по мегаполисам и промышленным центрам приведёт к началу множества огромных пожаров, а также выбросам сажи. Это приведёт к ядерной зиме.

В новом исследовании специалисты проанализировали влияние ядерного оружия на озон и ультрафиолет. Оказалось, что оно может разрушить защитный слой озона на довольно продолжительное время. Без озонового слоя планета подвергнется сильнейшему ультрафиолетовому излучению. От этого пострадают люди.

Так, указывается, что глобальная ядерная война приведёт к уменьшению уровня озонового слоя на 15 лет с крупными потерями в 75% в мире и 65% в тропиках. Региональный ядерный конфликт приведёт к сокращению озона на 25% сроком на 12 лет.

Ранее мы сообщали о том, что НАТО начали учения по отработке применения ядерного оружия в Европе. Однако детали учений не раскрываются.