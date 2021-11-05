Учения «Запад-2021», которые Россия и Беларусь провели в сентябре, показали, что Европа не в состоянии обеспечивать свою безопасность. В случае атаки на Евросоюзу РФ быстро добьется успеха и разделит Североатлантический альянс на две части, написало датское издание Jyllands-Posten.

Авторы публикации отметили, что первой при такой атаке падет Польша, являющаяся плацдармом НАТО на западных границах России. Всего пяти дней хватит армии РФ, чтобы дойти до Варшавы и полностью взять страну под свой контроль.

Но и это еще не все. Польша сейчас прикрывает Данию, однако учения показали, что это не поможет. Российские ракеты, размещенные в Калининграде, способны всего за 30 минут долететь до Копенгагена, а всего за 10 – до Борнхольма.

Автор публикации также выражает возмущение тем, что США ничего не делают для обеспечения безопасности Европы. Он заявляет, что в случае такой ракетной атаки Вашингтон скорее всего лишь выразит глубокую обеспокоенность действиями России.