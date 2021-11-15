Россия вполне оправданно организует учения в ответ на маневры Соединенных Штатов в Черном море, так как США в данном регионе планируют развязать Третью мировую войну. Об этом рассказали журналисты иранского издания Javan.

Авторы публикации напоминают, что Вашингтон постоянно говорит о наращивании военного присутствия в Черном море. Практически одновременно с ним немецкая министр обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявляет о необходимости пугать Россию нанесением ядерных ударов. После всего американские корабли направляются в Черноморский регион и проводят там крупномасштабные маневры. Все это не может не вызывать обеспокоенность.

На этом фоне совершенно правильными выглядят и ответные учения РФ, и заявления ее руководства об «игре с огнем» со стороны НАТО. Также Москва считает, что действия США являются проверкой России на прочность.

Авторы также отмечают, что в Румынии Соединенные Штаты разместили ракеты, которые способны покрыть практически всю акваторию Черного моря. Причем большая ее часть является территориальными водами России.