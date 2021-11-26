США и Евросоюз зациклились на «западной интеграции» Украины и готовы даже бросить эту страну под ракеты РФ, чтобы достичь цели, пишет издание Slate. Авторы публикации считают, что это устремление совершенно не стоит войны, которая вполне может перерасти из региональной в мировую.

Адекватным решением Запада сейчас было бы восстановление нормального диалога с Россией. Это позволит не только узнать ее дальнейшие планы, но и избежать вооруженного противостояния, уверены журналисты.

Вместо этого США запугивают Украину скорым «нападением России», подсчитывают танки и личный состав на границе и даже тщательно изучают грязь, чтобы по ней оценить готовность Москвы к «блицкригу».

Авторы публикации отмечают, что Украина сейчас уже не та, что в 2014 году, ее армия стала значительное сильнее. Вот только она все равно не в силах противостоять российской армии, которая все эти годы тоже не стояла на месте.