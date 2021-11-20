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Из-за геополитических игр вокруг «Северного потока-2» Италия может столкнуться сперва с экономическим, а затем и политическим кризисом, уверена замглавы ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

Она напомнила, что ассоциация потребителей газа Италии, включающая 141 компанию, заявила о неспособности оплачивать стремительно выросшие счета за голубое топливо. Она потребовала также продавать остатки газа по летним ценам, так как предприятия страны могут обанкротиться из-за оплаты коммунальных услуг.

Представители ассоциации заявили, что Германия отодвигает процесс сертификации и ввода в эксплуатацию «Северного потока-2», что негативно влияет на цены. Сейчас они в несколько раз больше летних и продолжают расти. При этом оплачивать политические интриги вокруг газопровода почему-то должны промышленные предприятия.

По мнению Мильчаковой, Италии достаточно обратиться к РФ с просьбой увеличить поставки газа, что позволит снизить стоимость. Однако Рим «жует кактус», не обращая никакого внимания не проблемы промышленников. Дальнейшее бездействие может стать причиной массового банкротства компаний и затяжного политического кризиса.

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