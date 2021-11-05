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Стартап Oxia Palus, который создали специалисты по машинному обучению из Университетского колледжа Лондона, сумел с помощью искусственного интеллекта воссоздать картину Пабло Пикассо, скрытую под известным шедевром «Завтрак слепого». Компания намеревалась продемонстрировать ее в онлайн-галерее MORF, однако представители «Администрации наследия» великого художника запретили это делать.

Напомним, что в 2010 году исследователи обнаружили, что под картиной «Завтрак слепого» скрыто еще одно произведение Пикассо. Существующие на тот момент технологии давали возможность увидеть только общие очертания, однако сейчас стартапу удалось восстановить картину полностью.

Предполагается, что Пикассо рисовал поверх уже готовых картин, так как не мог себе позволить покупать новые холсты. Искусственный интеллект сумел отделить один слой от другого и сделал копию изображения, размещенного под «Завтраком слепого». Но «Администрация наследия Пикассо» запретила выставлять ее на всеобщее обозрение.

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