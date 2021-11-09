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Вероятность войны между Россией и Украиной весьма высока, так как Киев ведет себя все более агрессивно по отношению не только к Донбассу, но и РФ. Однако Москве нужно готовиться не к войне с Украиной, а к вооруженному конфликту на ее территории, уверен политолог Ростислав Ищенко.

Он пояснил, что России не нужно вторгаться в соседнюю страну, чтобы научить ее уму-разуму. Достаточно действовать на расстоянии, закрыв, к примеру, небо над Донбассом для украинских беспилотников. Или нанеся ракетный удар со своей территории в самом крайнем случае.

Кроме того, Россия вполне может использовать для боевых действий на Украине «формально не свои войска», что исключит какие-либо обвинения в участии в конфликте со стороны Запада. Ищенко уверен, что рано или поздно Москве придется втягиваться в столкновение на Донбассе, но как это будет выглядеть, зависит только от нее.

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