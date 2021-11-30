Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что с помощью мигрантов от тонко «троллит» Евросоюз. Однако на деле он просто показывает, что не в состоянии контролировать ситуацию в стране, уверен политолог Ростислав Ищенко.

Он пояснил, что миграционный кризис фактически зашел в тупик. Европа пускать к себе беженцев не собирается, о чем она неоднократно заявляла. Вполне вероятно, что ЕС пошел бы на переговоры с Лукашенко и попытался договориться с ним тайно. Однако белорусский президент для этой цели совершенно не подходит.

По словам Ищенко, Лукашенко выставляет себя эдаким мачо, который «нагибает» Европу и способен перехитрить кого-угодно. Поэтому если ЕС пойдет с ним на непубличное соглашение по мигрантам, он тут же начнет играть на публику и заявлять, как ловко одержал победу. Евросоюз и Польша хорошо это понимают, поэтому даже не пытаются идти на контакт.

«Лукашенко не может показывать эти лагеря беженцев, потому что их завозят небольшими порциями. А если он все же решится показать эти лагеря, то к тому моменту Белоруссия будет настолько дестабилизирована этими же самыми беженцами, то не факт, что будет кому это показывать», – заявил эксперт.

Он также отметил, что Европа, видя подобные действия Лукашенко, создает зону безопасности на польской границе, что вполне логично.