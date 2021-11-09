Эксперты IISS провели исследование ракет, которые сегодня разрабатывают многие страны мира для сдерживания потенциального противника или для реальных боевых действий «здесь и сейчас». Их интересовало, на что делают ставку изготовители этих боезарядов.

Так, пристальное внимание специалистов привлекли Южная Корея, Израиль, Западная Европа и Россия. Все рассматриваемые страны в этом году намерены принять на вооружение новейшие ракеты.

Европейцы, к примеру, создали боезаряд Teseo Mk2/E, который обладает огромной поражающей силой и летит точно в цель на дозвуковой скорости. Точности уделили большое внимание и разработчики израильской ракеты Sea Breaker. Она не только наделена головкой самонаведения, но и создана с применением технологии стелс. Однако скорость этого боеприпаса также дозвуковая.

На скоростные качества ставку сделали Южная Корея и Россия. Сеул разработал сверхзвуковую ракету ПКР, однако Россия по этому параметру превзошла всех конкурентов. Ее «Цирконы» летят на гиперзвуковой скорости и одновременно с этим обладают способностью маневрировать прямо в полете, что обеспечивает не только точное поражение целей, но и возможность уклонения от систем ПРО потенциального противника.