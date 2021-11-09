читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Эксперты IISS провели исследование ракет, которые сегодня разрабатывают многие страны мира для сдерживания потенциального противника или для реальных боевых действий «здесь и сейчас». Их интересовало, на что делают ставку изготовители этих боезарядов.

Так, пристальное внимание специалистов привлекли Южная Корея, Израиль, Западная Европа и Россия. Все рассматриваемые страны в этом году намерены принять на вооружение новейшие ракеты.

Европейцы, к примеру, создали боезаряд Teseo Mk2/E, который обладает огромной поражающей силой и летит точно в цель на дозвуковой скорости. Точности уделили большое внимание и разработчики израильской ракеты Sea Breaker. Она не только наделена головкой самонаведения, но и создана с применением технологии стелс. Однако скорость этого боеприпаса также дозвуковая.

На скоростные качества ставку сделали Южная Корея и Россия. Сеул разработал сверхзвуковую ракету ПКР, однако Россия по этому параметру превзошла всех конкурентов. Ее «Цирконы» летят на гиперзвуковой скорости и одновременно с этим обладают способностью маневрировать прямо в полете, что обеспечивает не только точное поражение целей, но и возможность уклонения от систем ПРО потенциального противника.

Вам может понравиться

В Британии назвали учения России в Черном море предостережением Байдену

Маневры в Черном море с привлечением противолодочных кораблей «Касимов» и «Ейск» — это ответ России на учениях Шестого флота ВМС США, пишет издание Daily Express. Авторы публикации отмечают, что президент

Sohu: Трюк российских кораблей “Буян-М” в Каспии ошарашил Запад

После распада СССР Россия испытала серьезные проблемы со строительством больших боевых кораблей. Однако она нашла выход из сложившейся ситуации. В 2015 году она ошарашила все международное сообщество трюком своих новых

В Великобритании электрик-некрофил надругался над телами более 100 женщин и девочек

В Великобритании электрик, который работал в больничном морге, рассказал о том, что он насиловал тела женщин в течение нескольких лет. Как сообщается, Дэвид Фуллер рассказал об этом на судебных слушаниях
  • Анна
  • 06.11.2021
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 9 ноября – облачно с прояснениями, до 0 °C | город Мытищи: погода, 9 ноября – пасмурно, до 0 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 9 ноября – небольшая облачность, до -0 °C | Южно-Сахалинск: погода, 9 ноября – облачно с прояснениями, до 12 °C | Королев: погода, 9 ноября – небольшой дождь, до 9 °C | Подольск: погода, 9 ноября – пасмурно, до 0 °C | Армавир: погода, 9 ноября – пасмурно, до 17 °C |