Южнокорейский автопроизводитель Hyundai продемонстрировал концепт-кар Seven, на основе которого будет создан серийный электрокроссовер Ioniq 7, на мотор-шоу в Лос-Анджелесе.

Основной особенностью новинки является ее необычный дизайн с «двухуровневой» передней оптикой, колесными арками в форме прямоугольника, особыми дисками и плоским капотом. Со стороны водителя расположена только одна дверь, а пассажира – две. Это связано с уникальной компоновкой салона, в котором установлены два больших кресла. При этом интерьер машины больше напоминает уютную гостиную, чем салон автомобиля.

У прототипа нет педалей и руля, так как у него присутствует продвинутый автопилот. Однако у него есть джойстик. На передней панели и потолке установлены огромные экраны. Что касается технических характеристик концепта, то он оснащен 800-вольтовой электросистемой и мощной зарядкой, позволяющей подзарядить батарею до 80 процентов за 20 минут. На одном заряде кроссовер может проехать почти 500 километров. Серийная версия Seven должна будет выйти в 2023 году.