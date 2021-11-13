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Александр Ходаковский, один из командиров ополчения ДНР, отметил, что БПЛА Bayraktar TB2 являются эффективным видом оружия, который не следует недооценивать.

Согласно его словам, армия самопровозглашенной республики из-за бюрократии довольно часто запаздывает с решениями, из-за чего оказывается в проигрышной ситуации. Он отметил, что сейчас вооруженные силы Украины пытаются спровоцировать ополченцев на ответные действия для обвинения России в нарушении договоренностей.

Ходаковский предположил, что если украинские силовики начнут полномасштабную атаку, то, вероятнее всего, им удастся прорвать оборону ДНР. Он добавил, что у них нет ударных беспилотников, а для уничтожения турецких «Байрактаров» нужны российские «Панцири». В республике создают подобный комплекс, но на его разработку необходимо время.

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