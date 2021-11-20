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Капитан ВМС США в отставке Джерри Хендрикс рассказал об уязвимости авианосцев США. Об этом он сообщил в беседе с The Wall Street Journal.

По его словам, из-за этой уязвимости американские авианосцы совершенно беспомощны против российских и китайских ракет. Так, в настоящее время эти авианосцы не могут атаковать цели, которые располагаются на берегу. Связано это с тем, что и Россия, и Китай уже имеют на своём вооружении современные ракеты, которые способны отражать угрозы, находящиеся весьма далеко.

Так, военные корабли могут находиться на расстоянии до 1,6 тысячи километров от побережья, но такая дальность для американских авианосцев недосягаема. Истребители F-35 будут сбиты ещё на подлёте к границам РФ или КНР.

По этой причине, как считает Хендрикс, США необходимо заняться устранением подобных уязвимостей. Однако военные США предпочитают вместо этого финансировать дорогостоящие истребители.

Ранее автор издания «1945» Роберт Фарли рассказал о пяти способах, при помощи которых можно уничтожить американские авианосцы. При этом он считает их хорошо защищёнными кораблями.

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