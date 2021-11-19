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Эксперт американского издания «1945» Роберт Фарли считает авианосцы США хорошо защищенными кораблями. При этом он называет пять способов, которыми их можно уничтожить, а также призывает конструкторов подумать над усилением защиты.

Так, одним из современных способов уничтожить авианосец является атака дронов. Беспилотные аппараты, которые разрабатываются сегодня, могут атаковать корабль с разной дистанции, обходить системы ПВО благодаря малозаметности, сбрасывать бомбы и наносить ракетные удары. Если противник задействует целый рой БПЛА, шансы на выживание авианосца будут минимальными.

Китай и Россия имеют в своем распоряжении гиперзвуковые ракеты, которые также представляют серьезную угрозу для величественных американских кораблей. Такие заряды, как «Циркон» могут лишь за счет высокой скорости и кинетической энергии уничтожить авианосец.

Противник также может провести кибератаку против авианосца. Цифровые системы кораблей США надежно защищены, однако вероятность их взлома остается всегда. Достаточно проникнуть в компьютерную сеть корабля, чтобы ослепить его, оставить без связи и навигации, отключить оружейные системы и затем легко уничтожить.

Четвертый способ – это использование подводных лодок или беспилотных аппаратов. В этом случае потенциальному противнику потребуется либо действовать очень быстро, чтобы успеть занять ударную позицию до обнаружения субмарины противолодочными самолетами, либо держать подводный беспилотник в засаде, выжидая удобного момента.

Наконец, пятый способ – это орбитальная бомбардировка с применением кинетического оружия. В этом случае авианосцы будут обнаруживать и отслеживать спутники, через которые и поступит команда к атаке.

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