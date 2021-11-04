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Беспилотники Bayraktar TB2 на Донбассе «до смерти напугали Россию» написало турецкое издание Haber7. Авторы публикации сделали такой вывод, так как сразу после использования дрона украинскими войсками Москва «панически» заговорила о необходимости развивать сферу производства таких летательных аппаратов.

На совещании, в котором участвовали представители оборонных предприятий и главного военного ведомства РФ президент Владимир Путин заявил, что российские войска в Сирии на личном опыте убедились в опасности беспилотников. Эти аппараты хорошо проявили себя сразу в нескольких локальных конфликтах, поэтому РФ нужно активизировать все работы по созданию БПЛА.

Турецкие журналисты уверены, что подобные заявления Путина напрямую связаны с «Байрактарами». Именно с этими дронами Россия столкнулась в Сирии и Ливии. Также БПЛА напугали ее своими действиями в Нагорном Карабахе и недавним выпадом на территории самопровозглашенной ДНР.

Стоит упомянуть, что даже в Турции военные эксперты уверены, что «мода на Байрактары» скоро канет в прошлое. Успехи этих БПЛА связаны только с эффектом внезапности, неготовностью военнослужащих противодействовать новому оружию. Совсем скоро появятся способы обнаружения и уничтожения беспилотников и их роль в войнах станет не столь решающей.

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