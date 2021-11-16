Турецкие пользователи портала Haber7 выразили возмущение новой российской анимации, демонстрирующей возможности истребителя пятого поколения Су-75 Checkmate.

На ролике самолет ВКС РФ ловит в прицел турецкий беспилотный аппарат Akıncı. Также в записи имеется отсылка к прошлому подобному видео, на котором российский барражирующий снаряд «Ланцет» нанес удар по беспилотнику «Байрактар ТБ2».

Турецкие комментаторы заявили, что это всего лишь анимация, а вот в реальном бою ситуация может быть совершенно иной. Также один из пользователей Сети выразил надежду, что Анкара когда-нибудь сумеет создать собственный истребитель.

Автор публикации, высказавший негодование роликом, заявил, что Россия снимает подобные «мультики» из зависти, так как ей никак не удается создать действительно эффективное оружие против турецких БПЛА.