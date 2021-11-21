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Работа российской частной военной компании в Мали является «нежелательной» и «делает обстановку более запутанной и сложной». Об этом сказал государственный секретарь США Энтони Блинкен во время своего рабочего визита в Сенегал.

Власти Соединенных Штатов не первый раз за последнее время делают подобные противоречивые заявления, которые не отражают интересов жителей Африки. Дело в том, что правительство Мали долго время ведет борьбу с террористами «Аль-Каиды» (запрещено в РФ) и «Исламского государства» (ИГ, запрещено в РФ).

Ранее антитеррористической деятельностью в регионе также формально занимался французский вооруженный контингент, размещенный в Африке. Однако власти Бамако обвинили Париж в тайном поощрении деятельности боевиков. Как считали в Мали, таким образом французы просто хотят сохранить возможность оказывать давление на государства региона.

Летом этого года, не добившись никаких успехов в борьбе с терроризмом, Париж принял решение отказаться от операции. В это же время стало известно, что Мали пригласило для подготовки местных вооруженных сил российскую «ЧВК Вагнера». Ранее россияне уже стали известны своими успехами в борьбе с терроризмом в разных странах.

Официальные представители Мали и России неоднократно подчеркивали, что Бамако имеет полное право самостоятельно принимать решение о том, с кем сотрудничать.

«Этот вопрос находится в компетенции законного правительства Мали. Что касается в принципе феномена ЧВК, то они самостоятельно заключают контакты», — подчеркивал глава МИД РФ Сергей Лавров.

Государственный секретарь США Блинкен своим заявлением, сделанным в Сенегале, выступил против борьбы с терроризмом в Африке. Ведь именно радикальным исламистам может угрожать российская ЧВК, однако Штаты пытаются на этом делать политические очки.

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