Как показал первый снегопад, который прошел в Санкт-Петербурге 24 ноября, снегоуборочной техники на улицах города больше не стало. Об этом пишет LENNEWS.

Корреспондент издания прогулялся по городским улицам, чтобы найти снегоуборочные машины и убедиться в их работе, однако обнаружить спецтехнику ему не удалось.

Погода на сегодняшний день была известна заранее, а синоптики указывали, что будут осадки в виде снега. Несмотря на это, достаточно скоро стало понятно, что Петербург абсолютно не подготовлен к зиме. Следствием бездействия губернатора Александра Беглова стали семибалльные утренние пробки.

Смольный заявлял о полной готовности к прохождению зимнего сезона в прошлом месяце. Тогда чиновники отчитывались о наличии свыше 1700 единиц техники, а также о способности задействовать допмощности в экстренных ситуациях.

Местные активисты высказывали мнение, что, на самом деле, Смольный не имеет нужного количества машин для эффективной уборки Петербурга. Координатор движения «Молодой Петербург» Максим Леонов, например, припоминал в этом ключе высказывание вице-губернатора Николая Бондаренко, который заявлял об обязательном минимуме в 3,5 тыс. машин для полноценной очистки города.