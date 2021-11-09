В случае начала полномасштабной войны между Киевом и Москвой, российские войска понесут крупные потери, уверен украинский журналист Дмитрий Гордон. Он назвал нападение на Украину «самоубийством» для РФ, а также отметил, что ВСУ оперилась, окрепла и вполне способна вести боевые действия против превосходящих сил России.

При этом журналист не стал отрицать, что в украинской армии далеко не все так гладко, как хотелось бы. По его словам, до идеала ей очень далеко, но дать отпор «российской агрессии» ВСУ все-таки смогут. Поэтому Москве не стоит бросаться в военную авантюру, пытаясь «захватить Украину».

Киев в последние семь лет постоянно говорит о «российской агрессии» и со дня на день с нетерпением ждет нападения. Проблема в том, что Россия не собирается нападать на Украину. Оно регулярно заявляет, что война не в ее интересах, а территория соседней страны не представляет никакого интереса для Москвы. Единственный сценарий, при котором боевые действия все же могут начаться – это агрессия Киева по отношению к РФ.