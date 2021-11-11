Украина должна потратить 17 миллиардов гривен на строительство «интеллектуальной границы» с Россией и Белоруссией, заявил глава МВД Денис Монастырский. Такой вывод он сделал после визита в Волынскую область, граничащую с РБ.

Министр проверил систему охраны украинских рубежей, а также побывал на участках, на которых базируются дополнительные силы, привлекаемые из Нацгвардии, полиции и пограничной службы. По словам Монастырского граница не обустроена должным образом, поэтому необходимо срочно исправлять ситуацию.

Напомним, что в Луганской области «интеллектуальная граница» уже построена. В октябре министр проверил работу тепловизионных, сенсорных и вибрационных устройств, которые позволяют обнаруживать нарушителей. По словам Монастырского, все это оборудование значительно упрощает охрану украинских рубежей и практически не требует вмешательства человека.