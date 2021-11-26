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Министр обороны Украины Алексей Резников не склонен раздувать панику вокруг возможного «наступления России». По его словам, Москве совсем не нужно сперва бомбить соседнюю страну, а потом захватывать то, что останется.

Военную активность РФ на границах, о которой уже неделю трубят западные СМИ, Резников называет лишь инструментом для дестабилизации ситуации на Украине. Именно паника, растущее недовольство граждан, массовые протесты, являются главной целью РФ.

Добившись ее, продолжает глава Минобороны Украины, Россия «посадит в Киеве ставленника Кремля», а также полностью изменить политическое устройство и приоритеты государства. Это будет гораздо эффективнее, чем предрекаемое Западом наступление.

«Им нет смысла разбомбить всё здесь, разрушить атомные станции, чтобы потом всё это захватывать», – заявил украинский министр.

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