Украинские войска начали наступательную операцию в восточном направлении, чтобы восстановить контроль над своими рубежами, заявил новый глава Минобороны страны Алексей Резников. Фактически он признал возобновление Киевом боевых действий на Донбассе, хотя они и так идут уже больше трех недель, пишет портал Avia.Pro.

Ссылаясь на информацию издания «Дон», эксперты сообщают, что Резников не упоминал желание Украины вернуть под свой контроль территории самопровозглашенных ЛНР и ДНР. Однако для восстановления границы ВСУ все же придется вступать в боевые столкновения с ополчением.

При этом не исключено, что Киев попытается захватить республики, поэтому они должны быть постоянно готовы к отражению атак ВСУ. Пока они с этим справляются как в ДНР, так и ЛНР, но численное превосходство все же остается за Украиной.