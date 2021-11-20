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Украинские ВС готовы к отражению «российской агрессии», однако РФ не будет нападать, заявил министр обороны Украины Алексей Резников. Он также отметил, что Киев спокойно относится к сосредоточению российских войск, так как за 8 лет противостояния на Донбассе готов ко всему. А вот Европа и США заметно напряглись, так как для них действия Москвы стали неожиданными.

Резников отметил, что в очередной «эскалации» есть свой большой плюс. Украину снова заметило крупное международное сообщество, которое сразу продемонстрировало мощную реакцию и заявило, что «агрессия» РФ будет пресечена жестким ответом.

По словам министра, США, ЕС и Великобритания много говорят о решимости защищать Украину и о солидарности с ней, однако на деле Киеву хотелось бы от них больше действий, а не слов. Самыми близкими друзьями Киева являются Польша, Латвия и Литва, которые лучше всего понимают всю серьезность сложившейся в регионе ситуации.

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  • Анна
  • 18.11.2021
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