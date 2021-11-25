Североатлантический альянс намеревается реализовать план по нанесению ядерного удара по территории РФ, заявил министр обороны Сергей Шойгу. Он пояснил, что недавние полеты стратегических ракетоносцев были первым шагом к этому.

По словам главы Минобороны, во время маневров пилоты бомбардировщиков тренировались выходить на наиболее выгодную для нанесения удара позицию, а также условно атаковали территорию РФ крылатыми ракетами с ядерными боеголовками.

Данная тактика применена США впервые. Пентагон отлично понимает, что пуск межконтинентальных баллистических ракет будет сразу же обнаружен российскими радиолокационными станциями и РФ успеет перехватить все МБР. Если же атака будет проводиться с бомбардировщиков, вполне можно застать Москву врасплох.

Впрочем, Россия давно предусмотрела такой вариант и развернула на самых опасных направлениях свои средства ПВО-ПРО. Теоретически они могут своевременно обнаружить несколько сотен крылатых боезарядов, поэтому атака США не станет неожиданностью.