Представители ГКНБ Киргизии отметили, что спецслужбы смогли не допустить организации силового захвата власти в стране.

Согласно их словам, работники ведомства смогли получить сведения о том, что ряд парламентариев и чиновников, занимавших ранее высокопоставленные должности, решили захватить власть насильственным путем. Они планировали организовать госпереворот после завершения выборов в парламент.

Обвиняемые собирались устроить массовые митинги в столице страны, а затем спровоцировать протестующих, чтобы те столкнулись с работниками правоохранительных органов. Для этого они уже подготовили почти тысячу молодых людей, недовольных текущей ситуацией в стране. Всего было задержано пятнадцать человек, в офисах и домах которых проведены обыски. В них обнаружены документы, которые подтверждают подготовку к перевороту.