Еще никогда в истории Североатлантический альянс не был так близок к полномасштабной войне с Россией, как сейчас. Столь высокого риска вооруженного столкновения не было даже во время Карибского кризиса и на протяжении всей холодной войны, заявил генерал Ник Картер, возглавляющий штаб обороны Великобритании.

В интервью изданию The Times он рассказал, что Москва ведет против Запада гибридную войну, оружием в которой являются газ и мигранты. Дальше заявления генерала становятся слишком уж противоречивыми. Он высказывается в том духе, что РФ хочет лишить Европу газа, что существенно ее ослабит. Однако в этом случае совершенно неясно, зачем Москва столько лет возилась со строительством «Северного потока-2».

Беженцев, по словам генерала, также привезла Россия, так как наплыв мигрантов должен ударить по Евросоюзу. Но ЕС принимает мигрантов много лет и уж тут свалить вину на Москву точно не получится.

Кроме того, генерал упоминает многочисленные публикации в СМИ, которые предрекают «вторжение России» на Украину и в другие государства Восточной Европы. Если Москва пойдет на этот шаг, заявляет Картер, то война станет неизбежностью для НАТО.