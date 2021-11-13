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В непосредственной близости от белорусско-польской границы появились немецкие войска. Берлин таким образом помогает Варшаве справиться с миграционным кризисом, однако у целого ряда экспертов возникли не очень приятные аналогии с 1941 годом.

В Сети появились фотографии с немецкими танками, которые движутся на восток Европы. В минувшую пятницу бронетехнику видели в населенном пункте Ольштын, расположенном в 60 километрах от границы с Белоруссией.

Напомним, что Польша сконцентрировала на своих рубежах 15 тысяч военнослужащих, а также перебрасывает боевую технику, чтобы преодолеть миграционный кризис. В его начале Варшава и Европа обвиняют не только президента Беларуси Александра Лукашенко, но и российского лидера Владимира Путина.

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