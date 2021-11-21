Профессор Национального института генетики Итуро Иноуэ заявил, что дельта-штамм COVID-19 в Японии «самоуничтожился».

Как сообщается, с начала ноября от коронавируса в Японии не умер ни один пациент впервые за 15 месяцев. Совсем недавно при этом в стране были рекорды по количеству человек, заболевших коронавирусом – в день около 26 тысяч человек. Сейчас же ежедневно в Японии фиксируется около 200 случаев заболевания.

По мнению Иноуэ, причиной исчезновения коронавируса может быть то, что дельта-штамм в Японии сильно мутировал, пытаясь исправить ошибки. В результате этого он стал дефектным и потерял способность к самовоспроизведению.

Ещё одной причиной исчезновения вируса может быть то, что в стране весьма высокий уровень вакцинации населения.

Недавно вирусолог Анатолий Альштейн также предположил, что дельта-штамм коронавируса способен самоуничтожиться. Однако он считает, что вероятность этого весьма мала.