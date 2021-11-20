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Анатолий Альштейн, специалист в области вирусологии из РФ, прокомментировал гипотезу японских коллег о том, что дельта-штамм COVID-19 в будущем может самоликвидироваться.

Согласно его словам, вероятность «самоубийства» штамма «Дельта» весьма низка, однако она все же есть. У соответствующей гипотезы имеется логическое основание. Японцы ранее отметили, что быстрое падение заболеваемости коронавирусом в их стране связано с гибелью данного варианта SARS-CoV-2, который отличался высокой заразностью.

Эксперт отметил, что из-за большого количество мутаций, возникающих при значительном числе попаданий в человеческий организм, нагрузка на вирус может намного увеличиться, что негативно скажется на его инфекционных способностях. В результате он потеряет возможность заражать потенциальных носителей.

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