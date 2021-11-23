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Экс-глава Следственного управления СБУ Василий Вовк заявил, что если Россия «нападёт», то помощи от НАТО Украине ждать не стоит.

Соответствующее заявление он сделал во время интервью телеканалу «Украина 24». Согласно заявлению Вовка, следует помнить, что НАТО не собирается защищать Украину. Ни США, ни Польша не намереваются оказывать Украине помощь в случае войны с Россией. Также Вовк указал, что «мальчики и девочки» потеряли реальность, но теперь им следует сориентироваться и посмотреть, куда они идут.

Что касается вопроса по вступлению Украины в НАТО, Вовк заявил, что этого не произойдёт в ближайшие 10-20 лет. При этом вступать в полноценную конфронтацию с Россией НАТО не решится. Однако на Украине продолжают заглядывать «в рот дяде Сэму», а также английским лордам и польским партнёрам.

В заключение Вовк призвал ориентироваться на многовекторную дипломатию.

Ранее Дмитрий Песков заявил, что Украина будет пытаться решить конфликт в Донбассе под прикрытием НАТО. Для этого армия Украины может попытаться спровоцировать Россию.

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