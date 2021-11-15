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Начальник штаба обороны Великобритании Ник Картер, который находится на этом посту последние дни перед отставкой, заявил, что НАТО просто обязан быть готовым к войне с Россией. Он заявил, что некоторые сигналы, которые наблюдаются в последнее время, указывают, что вооруженного столкновения не избежать.

По словам Картера, за те 8 лет, пока он занимает свою должность, Россия стала гораздо более сильной. Поэтому она представляет серьезную угрозу для Восточной Европы. Признаками этого можно назвать и нынешний миграционный кризис на границе Беларуси и Польши и участившиеся перемещения войск РФ по границам с Украиной.

В связи с этим Североатлантический альянс не должен расслабляться. От него требуется постоянно находиться в повышенной боевой готовности, чтобы иметь возможность противостоять «российской агрессии».

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