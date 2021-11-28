США и Европа все чаще говорят о создании истребителей шестого поколения, в то время как Россия пока над подобными проектами не задумывается. У нее имеется только один истребитель, относящийся к пятой генерации – Су-57. Можно упомянуть еще и Су-75 Checkmate, однако он существует только на бумаге.

Военный эксперт и заслуженный летчик России Владимир Попов в беседе с журналистами портала «ПолитРоссия» заявил, что РФ пока и не нужно думать об истребителях 6 поколения. Все дело в том, что усовершенствованные Су-30СМ, Су-35, МиГ-29, МиГ-35 и другие самолеты, которые вроде бы относятся к четвертой генерации, существенно превосходят американские F-35.

Соединенные Штаты вкладывают огромные деньги в «пятое поколение», однако из имеющегося у них парка F-35 реально готовы к боевым действиям не более 25 процентов. Остальные либо ремонтируются, либо обслуживаются, либо дорабатываются, на что тоже требуются крупные средства.

Россия выбрала более верный путь. Она модернизирует самолеты 4 поколения, получая генерацию 4+ и 4++, которые остаются надежными и готовыми к бою без дорогостоящих процедур по сервисному обслуживанию или ремонту.

Правильность выбора России оценили и США, которые уже к концу этого года анонсировали выход в свет самолета 6 поколения, но потом замяли тему. Попов привел в пример истребители Су-32 и Су-33, а также бомбардировщики Су-34. Все они оснащены двигателями с изменяемым вектором тяги и являются практически одинаковыми самолетами. Все дело в том, что они построены на базе Су-27.

Вместо того, чтобы плодить новые модели, РФ взялась за модернизацию именно этого успешного летательного аппарата и получает надежные, боеспособные и, что немаловажно, гораздо более дешевые, чем F-35, боевые единицы. Которые не уступают американскому «летающему компьютеру» по техническим характеристикам.