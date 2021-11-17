«Кучка случайно захвативших власть в Украине политиканов» ничего не понимает в современных боевых действиях, но зато берется судить перемещения российских войск, заявил бывший командующих ВС России в Сирии Андрей Картаполов.

Председатель Комитета Госдумы по обороне пояснил, что современная война начинается совсем не с переброски мотострелковых подразделений к границам страны-противника, а с мощного воздушного удара. Он дает возможность уничтожить силы противовоздушной обороны, объекты военной инфраструктуры, узлы связи и склады с боеприпасами, системы управления и прочее. Только потом в дело вступают наземные силы.

Украинские политики, не имеющие никаких познаний в военном деле, оперируют давно устаревшими понятиями и продолжают рассуждать о «пехотных волнах». До которых в реальности дело может даже не дойти.

Картаполов также упомянул учения США в Черном море, которые якобы являются борьбой за «свободное судоходство». Он заявил, что РФ тоже могла бы проводить маневры в Мексиканском заливе, для чего у нее имеются все силы и средства. Однако она этого не делает. Но если Соединенные Штаты продолжат свои агрессивные действия, то на Кубе и на территории Венесуэлы вполне могут появиться российские военно-морские базы.