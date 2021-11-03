Заявление о российских танках у «границ Украины» от журналистов издания Politico очень похожи на высказывания о «Белорусском море», отметил генерал-лейтенант Евгений Бужинский. Он пояснил, что Смоленская область не граничит с соседним государством, а до его рубежей от населенного пункта Ельня – около 400 километров.

Эксперт отметил, что западные издания продолжают транслировать откровенную глупость. Они на скорую руку сляпали новую пропаганду, причем даже не проверили соответствие своих «фактов» географическому расположению Украины и России.

По мнению Бужинского, это продолжение кампании по дискредитации РФ и подтверждению западного мифа о «российской агрессии». На деле Москва не собирается на кого-либо нападать и даже никуда не перебрасывает войска. В Ельне они находятся на постоянной основе. Впрочем, РФ давно привыкла к таким вбросам от Запада.