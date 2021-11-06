Президент России Владимир Путин «что-то замышляет» поэтому Украина должна быть готова к большой войне. Столь громкое заявление сделал американский генерал Бен Ходжес, который ранее занимал пост командующего войсками США в Европе.

Он пояснил, что Киев должен постоянно находиться в готовности перебрасывать свои силы от границ Крымского полуострова и Донбасса на запад, к границе с Беларусью.

Ходжес предложил начать с пресечения коррупции и обеспечения прозрачности бюджета Украины, выделяемого на оборонные цели. Это, по его словам, позволит использовать деньги исключительно на нужную технику и вооружение.

Еще один шаг – обеспечение эффективной логистики, возможности быстро перебрасывать войска в любой район страны. Для этого, уверен генерал, Киеву нужно обзавестись большим количеством грузовых авто.

Также важно обеспечить качественное обучение офицеров и солдат армии Украины, отправить действующий офицерский состав на переквалификацию.