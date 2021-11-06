читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Президент России Владимир Путин «что-то замышляет» поэтому Украина должна быть готова к большой войне. Столь громкое заявление сделал американский генерал Бен Ходжес, который ранее занимал пост командующего войсками США в Европе.

Он пояснил, что Киев должен постоянно находиться в готовности перебрасывать свои силы от границ Крымского полуострова и Донбасса на запад, к границе с Беларусью.

Ходжес предложил начать с пресечения коррупции и обеспечения прозрачности бюджета Украины, выделяемого на оборонные цели. Это, по его словам, позволит использовать деньги исключительно на нужную технику и вооружение.

Еще один шаг – обеспечение эффективной логистики, возможности быстро перебрасывать войска в любой район страны. Для этого, уверен генерал, Киеву нужно обзавестись большим количеством грузовых авто.

Также важно обеспечить качественное обучение офицеров и солдат армии Украины, отправить действующий офицерский состав на переквалификацию.

Вам может понравиться

СБУ заявила о разоблачении полковника украинской армии, якобы сотрудничавшего с РФ

Полковника ВСУ заподозрили в сотрудничестве с Россией и задержали, сообщает пресс-служба СБУ. Расследованием этого дела занималась контрразведка. По предварительной информации, полковник тщательно собирал секретную информацию для передачи российским разведчикам. Обыск

Кедми: Ракета “Сармат” не оставит системам ПРО США ни единого шанса

Россия предпринимает действенные меры для противодействия американскому флоту. Именно он долгое время представлял наибольшую угрозу для РФ, но сегодня она отгоняет морские платформы Североатлантического альянса на многие тысячи километров от

Отставной офицер ВМС США заявил, что Байдену не нужна Украина

Президент Украины Зеленский зря рассчитывает на помощь США в противостоянии с Россией. С приходом Джо Байдена к власти в Соединенных Штатах число возможностей для маневра у Киева сильно сократилось. Такое
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 6 ноября – небольшой дождь, до 6 °C | город Мытищи: погода, 6 ноября – пасмурно, до 11 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 6 ноября – переменная облачность, до 1 °C | Южно-Сахалинск: погода, 6 ноября – облачно с прояснениями, до 9 °C | Королев: погода, 6 ноября – облачно с прояснениями, до 8 °C | Подольск: погода, 6 ноября – облачно с прояснениями, до 11 °C | Армавир: погода, 6 ноября – небольшая облачность, до 8 °C |