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Франция собирается защищать суверенитет и территориальную целостность Украины, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон в телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным. Он также распорядился отправить военные подразделения на Донбасс, пишет портал Avia.Pro.

Стоит напомнить, что ранее об отправке 600 спецназовцев на Украину заявила и Великобритания. По одним данным, они ожидают вылета в полной готовности, а по другим – уже находятся в Киеве.

Париж официально не подтверждает отправку своих военнослужащих и не раскрывает никаких подробностей. Но можно предположить, что подразделения тоже готовы отправиться на Донбасс как только в этом возникнет необходимость.

Российские эксперты уверены, что под видом «защиты Украины» от нападения РФ Запад готовит полномасштабную операцию в Донбассе, чтобы захватить территории самопровозглашенных республик.

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