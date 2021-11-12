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Россия наращивает силы у границ Украины, что является предупреждением для НАТО, написало издание Foreign Policy. Автор публикации Роб Ли отметил, что пока это самое наращивание разглядело только украинское Минобороны.

Представители ведомства заявили, что сейчас на рубежах Украины находится 100 тысяч российских солдат. Также они посетовали, что Москва оставила в приграничных районах хорошо развитую военную инфраструктуру, которая позволяет практически мгновенно сконцентрировать крупные силы.

Военный эксперт Роб Ли отметил, что нынешняя ситуация пугает Запада намного больше, чем весной этого года. Тогда РФ заявляла об учениях и открыто перебрасывала крупные силы. Сейчас перемещения войск никто не видит, но на самом деле они есть.

Автор публикации призвал РФ не делать опрометчивых шагов и отметил, что Вашингтон может ответить на агрессивные действия рядом с украинскими рубежами.

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