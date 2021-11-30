Российские военные явно экспериментируют, по крайней мере, с двумя новыми методами защиты своих танков от атак сверху. Об этом пишет в Forbes военный обозреватель Себастьян Роблин. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

Поскольку российские механизированные силы, сосредоточенные возле Украины, вызывают у Запада опасения относительно вторжения, наблюдатели в социальных сетях выявляют все больше и больше российских танков, оснащенных полевыми модификациями, которые, по-видимому, направлены на отражение новейшего украинского вооружения: поставляемых США противотанковых управляемых ракет Javelin и дронов TB2 Bayraktar производства Турции. Эти типы оружия представляют серьезную угрозу для верхней плоскости бронетехники, где бронирование значительно слабее.

Во-первых, на верхней части танка монтируется «зонтик» из решетчатой брони. Такая защита предназначена для отключения или преждевременного срабатывания взрывателя кумулятивных боеприпасов в противотанковой ракете, в результате чего она испускает струю, призванную проплавлять броню, под неэффективным углом и / или на относительно безопасном расстоянии от башни танка.

Эти модификации, которые были замечены на российских танках Т-72Б3, а также недавно на танках Т-80, являются нестандартными, что предполагает проведение работ в полевых условиях, а не решение, сделанное на заводе-производителе. Такие решетки ранее обычно ставились на уязвимую сторону или заднюю броню танка для защиты от наземных засад, но новая конфигурация «зонта», со всей очевидностью, направлена на ослабление атак сверху.

Однако Javelin оснащен двухступенчатой тандемной боеголовкой, предназначенной именно для поражения разнесенной и реактивной брони. Кроме того, по словам эксперта боеприпасам Нила Гибсона, кумулятивная струя, испускаемая боеголовкой Javelin, вероятно, будет достаточно длинной, а верхняя броня танка достаточно тонкой, чтобы подобная «клетка» обеспечивала бы достаточную защиту, даже при подрыве боеголовки на расстоянии от 0,5 до 1,5 метров.

Еще одна мера противодействия, установленная на некоторых российских танках, представляет собой теплоизлучающую трубу, роль которой играет шноркель танка (прикрепляемый для переходов через реки), обычно устанавливаемый в задней части башни. Это может быть разработано, чтобы отклонить инфракрасную головку самонаведения (ГСН) в ракете «Джавелин».

Эта очевидная «тепловая ловушка», похоже, не гарантирует предотвращения серьезных повреждений машины, хотя может защитить экипаж. Тем не менее, труба способна исказить параметры ГСН «Джавелина», увеличивая вероятность того, что ракета попадет мимо цели. Хотя следует учесть, что современные инфракрасные искатели производят нацеливание по соответствию тепловому профилю танка, а не строго по самому яркому объекту, поэтому эффективность ловушки можно счесть неопределенной.

Стоит напомнить, что на современных российских танках также установлены системы активной защиты, которые могут предупредить экипаж о приближающейся ракете и попытаться сбить ее с курса, заслоняя танк аэрозольными гранатами с тепловым и лазерным экранированием и мигающими инфракрасными помехами. Однако наиболее распространенные системы, такие как «Штора-1», расположены под углом для обнаружения угроз с фронтальной стороны, а не с верхней дуги, по которой обычно приближается Javelin.

Хотя цель и эффективность этих новых модификаций танков являются спорными, другие, вероятно, более важные факторы могут смягчить воздействие Javelin и TB2 на крупное российское вторжение. Украинские ТБ2, по всей вероятности, станут еще на земле мишенью для высокоточных авиационных и ракетных ударов. Таким образом, хотя флот новых «Байрактаров» может представлять угрозу для российских сухопутных войск, он будет подвержен сильному и быстрому истощению в войне высокой интенсивности.

Украинские ракетные подразделения с Javelin могут оказаться более сложной угрозой для устранения. Однако немногим более 50 украинских пусковых установок Javelin и около 400 ракет – это слишком мало. К тому же украинская армия не смогла адаптировать обучение и доктрину, чтобы действительно эффективно воспользоваться своим ограниченным арсеналом Javelin.

Историческим противодействием противотанковым ракетам большой дальности является более широкое использование артиллерии для подавления вероятных огневых позиций, а сухопутные войска России широко используют артиллерию. Еще в 2014-2015 годах артиллерия российского производства продемонстрировала значительно улучшенную поражающую способность благодаря новым возможностям наблюдения с помощью дронов и радиоэлектронной борьбы.

И напротив, хотя противодействующие батареи Украины были несколько усилены за счет поставляемых США радаров и систем РЭБ, ее артиллерийское вооружение по-прежнему остается крайне недоукомплектованным и не оснащенным боеприпасами.