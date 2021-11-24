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Американское издание Forbes разработало для России новый сценарий «вторжения на Украину». По мнению авторов публикации, Москва сначала задействует свои многочисленные комплексы радиоэлектронной борьбы, чтобы «заглушить» ВСУ, а затем проведет массированную артиллерийскую атаку.

Для РЭБ-удара по Украине Россия задействует беспилотники, которые способны ставить помехи в тех районах, где располагаются крупные подразделения ВСУ, пишут авторы статьи, ссылаясь на статью американского лейтенанта Энтони Аналла за 2014 год. БПЛА, по их словам, могут не только «заглушить» все средства навигации и связи, но и применяться для корректировки артиллерийского огня.

Американские эксперты, перевод публикации которых представил портал «Военное дело», вспомнили также эпизод со взломом украинского командного центра в июле 2014-го года. Тогда все радиостанции внезапно перестали работать, что связывают с использованием российского дрона «Орлан-10».

Сразу после РЭБ-атаки ополчением была задействована артиллерия и около 30 украинских военных погибло. Также силы ДНР уничтожили несколько единиц бронетехники, что вынудило ВСУ отступить.

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