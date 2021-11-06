Единственным эффективным оружием против беспилотника «Байрактар», сейчас является микроволновая пушка, заявил замдиректора Московского радиотехнического института РАН Игорь Есаков в беседе с «Газета.ру». Он пояснил, что турецкие конструкторы не смогут придумать защиту от данного вида вооружений.

Есаков рассказал, что справиться с «Байрактаром» можно и с помощью комплекса радиоэлектронной борьбы. Но турецкие специалисты знают, как обеспечить защиту от РЭБ-атак, что они продемонстрировали в своем новом боевом дроне ANKA-S. От микроволновой пушки защитить аппарат невозможно, поэтому она мгновенно выжжет всю электронную начинку беспилотника.

По словам эксперта, такая пушка отправляет по беспилотнику радиоволны, причем плотность их энергии настолько высока, что уничтожает всю встретившуюся на пути электронику. Подобное оружие сейчас работает в микроволновом диапазоне, поэтому имеет именно такое название.

Есаков также рассказал, что пушки с дальностью действия до 300 метров могут уместиться на легковом авто. Для дальнобойных разновидностей оружия, способных уничтожить «Байрактар», не дав ему совершить выстрел, больше подойдет КАМАЗ.