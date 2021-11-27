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Финский полковник Петтери Каяанмаа в издании Yle высказал свое мнение по поводу возможной войны между Украиной и Россией. Он заявил, что РФ уже достигла своих целей – она переместила к границам соседнего государства свои войска, чем продемонстрировала, что не намерена терпеть диалог с позиции силы.

По мнению эксперта, около 100 тысяч военнослужащих РФ вполне достаточно для начала вооруженного столкновения. Однако России не нужен боевой конфликт. Так же, как Соединенным Штатам и Европе.

Если же война все-таки начнется, продолжает Каянмаа, то ни Европа, ни Соединенные Штаты вмешиваться в него не будут. ЕС совершенно не нужны боевые действия в масштабах всего континента, а США, хоть и будут помогать Киеву базовыми видами вооружения, но дальше этого вряд ли зайдут. Военные советники, которых Вашингтон отправил на Украину, вполне могут спрятаться в Киеве и оттуда хоть до бесконечности высказывать свою наиглубочайшую обеспокоенность.

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