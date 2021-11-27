Китай активно создает искусственные острова и размещает на них военную инфраструктуру, чтобы защититься от стран, оспаривающих его территории. Эти государства также не дремлют – они используют самые разнообразные методы, чтобы «пометить» данные территории, как свою собственность.

Так, Вьетнам использует для этой цели заброшенные буровые платформы DK1, на которых размещаются небольшие подразделения быстрого реагирования. Еще более оригинально поступают Филиппины. Они создали целый военный гарнизон на американском корабле BRP Sierra Madre, который сел на мель после войны во Вьетнаме.

«Филиппинские войска используют его в качестве форпоста для обеспечения безопасности второй отмели Томаса», – пишет об этом американское агентство USNI.

Китай иногда не подпускает к кораблю филиппинские лодки, которые доставляют продовольствие военнослужащим этого необычного гарнизона. В ответ на это США напоминают ему, что между ними и Филиппинами еще в 1951 году было заключено соглашение о взаимной обороне. Оно распространяется и на посаженный на мель корабль, поэтому Пекин рискует нарваться на гнев Вашингтона.