Силы обороны Эстонии, пограничники и полицейские приступили к установке временных заграждений на границе с РФ. Эгерт Беличев, представляющий департамент полиции и погранохраны, заявил, что это просто тренировка. Ее цель – выяснить, сколько времени займут работы по монтажу, если в нем возникнет необходимость.

По словам Беличева, решение об использовании заграждений было принято из-за миграционного кризиса на польско-белорусской границе. Эстония пока с подобной проблемой не столкнулась, однако такая вероятность все же существует. Поэтому департамент хочет узнать, сколько потребуется времени на установку заграждений, если на страну начнет оказываться мощное миграционное давление.

Напомним, что Эстония уже подготовила 130 километров колючей проволоки для установки заграждения. Ранее власти этой страны заявили, что хотя у нее нет общей границы с Беларусью, существует риск, что мигранты попытаются попасть в ЕС через Россию. Именно для этого Таллинн сразу же развернет заграждение по всему участку границы.