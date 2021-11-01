На Земле прекратилась слабая магнитная буря, вызванная недавней солнечной вспышкой.

Как отмечается, несколько вспышек произошло 28 октября. Отмечается, что всего было зафиксировано 28 вспышек различной величины. Кроме того, одна из вспышек была отнесена экспертами к классу Х. Продолжительность активности составила 30 минут.

Последствиями солнечных вспышек могут стать помехи в высокочастотной радиосвязи и низкочастотной навигации. По прогнозам экспертов, продлиться магнитная буря должна до середины дня 1 ноября.

Как было заявлено, уже к вечеру 31 октября магнитосфера пришла в спокойное состояние. Последние магнитные возмущения фиксировались с 15 до 18 часов по московскому времени, после чего они прекратились. Проверка проводилась каждые три часа.

Недавно астрофизики проанализировали, как как солнечный ветер воздействует на планетарное магнитное поле. Оказалось, что они приводят к появлению «стоячих волн», которые ускоряют частицы.